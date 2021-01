Una de las riñas más extrañas en el mundo del Internet ciertamente era la de Greta Thunberg con Donald Trump.

Sí, por increíble que parezca, el ex-Presidente de los Estados Unidos llegó a confrontar a una joven activista, quien a su vez no tuvo ningún miedo a regresarle los argumentos, algo que si bien muchos aplaudían, no dejaba de ser resultar extraño ver a un adulto desafiar a una joven mujer, reportó Glamour.

“¡Greta debe tratar su control de ira, luego ir a ver una buena película antigua con un amigo! ¡Relájate, Greta, relájate!”, le dijo él en 2019, mensaje con el que ella bromeó en su día y que luego copió en 2020 para hablar del cabreo de Trump durante las elecciones.

Por ello, la ecologista ha querido despedirse del expresidente con un movimiento similar al anterior: copiando uno de sus tuits. “Parece una chica joven muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Estoy encantado de verlo!”, tuiteó el presidente sobre ella en septiembre de 2019.

Thunberg utilizó el mismo mensaje para dedicarle una irónica despedida. “Parece un hombre mayor muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Estoy encantada de verlo!”, escribió junto a una foto en la que Trump aparecía marchándose de la Casa Blanca en su helicóptero.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021