Con el objetivo de ampliar su red hospitalaria, el grupo de salud, Steward Health, planea comprar cinco hospitales en Florida.

Los expertos indicaron que la transacción estaría valorada en $1.1 mil millones.

Los hospitales adquiridos por el consorcio de salud serían: North Shore Medical Center, Florida Medical Center, Coral Gables Hospital, Hialeah Hospital y Palmetto General Hospital de Tenet Healthcare Corp.

Steward Health, es un consorcio radicado en Dallas, Texas, es liderado por el Dr. cubano-americano Ralph de la Torre, es considerado uno de los principales grupos hospitalarios de Estados Unidos.

El grupo tiene más de 5.500 proveedores y 43.000 profesionales de la salud, para estar entre los más cotizados en la nación norteamericana.

“Como floridano con estrechos lazos familiares en el área, estoy orgulloso de la importante inversión de Steward en la gente del sur de Florida, cuyas comunidades unidas y diversidad vibrante siempre han representado lo mejor de la cultura estadounidense”, dijo de la Torre en una declaración.

