Este sábado el grupo de comando SWAT tuvieron que atender una situación delicada, en un hotel de Pembroke Pines, en Broward.

El hecho se originó en el Fairfield Inn and Suites ubicado en 1650 Southwest 145th Avenue en Pembroke Pines.

Los funcionarios del SWAT indicaron que recibieron una llamada a las 2:00 pm, y al ingresar al recinto tuvieron que desalojar el área.

Los funcionarios indicaron que al llegar al lugar vieron a un hombre que tenía una barricada en uno de los pisos.

Luego de varios minutos, de mediar con el hombre este accedió a abrir el paso, e inmediatamente fue detenido.

A las 6:00 pm ya la policía de Broward junto al grupo SWAT desalojaron el área había desalojado el sitio, y nuevamente los huéspedes pudieron regresar a su habitación.

SWAT SITUATION AT PINES HOTEL – Authorities swarmed a Broward County hotel Saturday afternoon but did not give much information as to why. https://t.co/kY6uHhbMif

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 28, 2021