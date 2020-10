View this post on Instagram

Ya comenzamos a efectuar el segundo de los tres pagos del bono #HéroesDeLaSalud. “Protección y libertad financiera”, esta es la diferencia que marcamos de cara al futuro de Venezuela. Vamos a ampliar apoyos como éste y dirigirlos a todos los sectores que lo necesiten, una vez salgamos de la dictadura para atender la emergencia En Venezuela llevamos dos batallas: por sobrevivir la pandemia y sobrevivir a la dictadura, ambas las vamos a ganar.