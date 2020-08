Por Redacción Miami Diario

Presidente (e) @jguaido: Sabemos que no es suficiente con rechazar (la farsa del 6D), hay que movilizar y ejercer la mayoría https://t.co/XDpFfjQZpa — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) August 4, 2020

Esta nueva farsa está condenada al fracaso como sucedió en 2017 y 2018.



Sabemos que no es suficiente rechazarla, es clave permanecer unidos ejerciendo la mayoría en medio de la emergencia y junto a la presión internacional poder acabar con la tragedia que generó la dictadura. — Juan Guaidó (@jguaido) August 2, 2020

También le puede interesar:

Con el fin de “movilizar” a la militancia opositora contra los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un contundente mensaje a la oposición venezolana, según difundió elnacional Al respecto, el presidente Guaidó indicó que “sabemos y somos conscientes de que no es suficiente sencillamente rechazarla”, dijo Guaidó, en una sesión virtual del la Asamblea Nacional en la que la oposición reiteró su negativa a participar en esas elecciones. Agregó que “hay que movilizar y ejercer la mayoría en un contexto complejo, una pandemia”. Vale recordar que los 27 partidos más importantes de la oposición afirmaron el pasado domingo que no se presentarán a las elecciones para renovar el Poder Legislativo, por considerar que no hay elecciones para unos comicios justos y competitivos.El lunes, la oposición reiteró que las elecciones de diciembre son “un fraude”, mientras que en la sesión parlamentaria de este martes aprobaron un acuerdo para dejar por escrito su rechazo “al fraude electoral que se pretende materializar” el próximo 6 de diciembre. Guaidó, por su parte, señaló que “validar, convalidar una farsa, una trampa, un fraude, simplemente abona a una dictadura que mantiene más de 400 presos políticos, a 5.000.000 de refugiados y a 7.000.000 de personas en emergencia humanitaria compleja”, dijo Guaidó para respaldar la posición de los partidos opositores. También expresó que el bloque opositor tiene “pasos importantes que dar en los próximos días” para “ejercer la mayoría en sus diferentes formatos y esquemas”, aunque no ofreció detalles. Sin embargo, matizó que se debe entender la emergencia por el coronavirus y la “vulnerabilidad y fragilidad del sistema de salud venezolano”. El también presidente de la Asamblea Nacional apuntó que “no podemos sumar a propagar un virus”, dijo, asumiendo que no se convocarán manifestaciones de calle debido a la cuarentena. “Por el contrario, tenemos que ganar ambas batallas: la batalla por la vida y entender el contexto de la pandemia y la batalla por la libertad”. Añadió que los opositores han asumido la tarea de generar “una transición” política, y que estas “no se decretan”, sino que “se construyen”. “Todos tenemos un rol, los venezolanos tenemos un rol”, finalizó.