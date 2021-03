El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no descarta sumar a Cuba como negociador para lograr un acuerdo que permita la salida de Nicolás Maduro del poder.

Según el líder opositor ya el diagnóstico de la crisis está hecho e insiste en la presión internacional para sacar al gobierno de Nicolás Maduro, por ello, no descarta incluir a Cuba como negociador, aunque es el principal aliado del chavismo, reportó Telemundo51.

“Dios me ampare, pero si me tengo que sentar con el diablo voy con la bendición de todos ustedes, ese no es el punto, ¿yo les devuelvo la pregunta a los que hoy están en cuba estarían dispuestos a dejar el control geopolítico sobre maduro y Venezuela para celebrar elecciones libres en Venezuela?”.

En cuanto a la conversación que sostuvo con el secretario de estado de estados unidos, Antony Blinken, Guaidó ratificó que se abordaron temas como las sanciones.

Considera el opositor que una nueva renovación del consejo nacional electoral, electa por la asamblea de mayoría chavista, no permitirá comicios libres por ello puso otras garantías de negociación sobre la mesa.

“Ahora yo le pregunto a la dictadura ¿a ustedes no les interesa el levantamiento de sanciones? ¿A ustedes no les interesa el atender los juicios que tienen ellos, no nosotros? ¿Quién necesita garantías más complejas hoy? Atención, dictadores, atención, está en la mesa para Maduro o para cualquiera que esté al lado”, dijo Guaidó.

Guaidó asegura que a pesar de este panorama continuarán en las calles y ha hecho una nueva convocatoria a protesta para este 8 de marzo.