Los médicos y el personal de salud en Venezuela son verdaderos héroes. Atienden a sus pacientes sin insumos y en condiciones muy precarias. Además, la dictadura los persigue constantemente. Su salario base en los hospitales públicos no llega a $8 mensuales. Por todas esas razones, el presidente encargado, Juan Guaidó decidió darle el Bono Héroes de la Salud. El cual ya ha sido recibido por médicos en todo el país.

Cuando el dictador Nicolás Maduro se enteró que el presidente encargado de Venezuela y líder de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó informó que le daría el bono Héroes de la Salud, trató de bloquear el pago de todas las formas posibles. No obstante, no lo logró.

Los médicos, enfermeras y paramédicos en Venezuela trabajan en precarias condiciones. Además,el régimen de Maduro los persiguen y detienen. Incluso por comprar con su propio dinero el equipo de bioseguridad que protege su vida del mortal coronavirus de Wuhan.

Estos médicos con -mucha mística y poco salario- son uno de los sectores más afectados por el coronavirus de Wuhan. Del personal de salud fallecido durante la pandemia en América Latina, los médicos venezolanos son los que tienen más víctimas mortales, ubicándose en un 25,7%, le sigue Ecuador con 1,39%.

El presidente venezolano reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, informó el sábado 5 de septiembre que se les pagó la primera cuota del bono Héroes de la Salud a 3.000 médicos venezolanos.

A través de una transmisión vía Periscope, Guaidó detalló que se le transfirió 100 dólares a cada galeno. Aseguró que este pago se realizará por tres meses.

Durante la transmisión, Guaidó destacó que unos 13.000 trabajadores del sector salud deben completar la fase de registro y apertura del wallet o billetera electrónica.

LLegó el bono a varios estados de Venezuela

Este domingo 6 de septiembre, se conoció a través de la cuenta Twitter del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó que el bono llegó a varios hospitales del país a pesar del bloqueo de la dictadura de Maduro.

Al respecto Guaidó escribió en Twitter: “La información es vital para enfrentar la dictadura. Así amanecieron los hospitales de nuestro país El régimen bloquea y se buscan medios para informar Quedan 13.000 héroes por abrir su monedero digital, informemos que el proceso de registro continúa”.

La información es vital para enfrentar la dictadura. Así amanecieron los hospitales de nuestro país El régimen bloquea y se buscan medios para informar Quedan 13.000 héroes por abrir su monedero digital, informemos que el proceso de registro continúa

127 trabajadores de la salud han muerto en Venezuela por COVID-19

Durante la transmisión vía Periscope del sábado, el presidente encargado, Juan Guaidó comentó sobre los trabajadores de la salud que han muerto por COVID-19 en Venezuela: “debo decir con mucho dolor que es muy tarde para 127 héroes”.

Aseguró que al cumplir con el pago del Bono Héroes de la Salud hacía también un homenaje para los fallecidos.

Guaidó también indicó que se beneficiaran diariamente 3.000 trabajadores de la salud diariamente por la plataforma que se utilizó “y por los bloqueos que intenta la dictadura”.

Destacó, que esos 100 dólares del bono Héroes de la Salud permitirán proteger a estos profesionales y sus familias.

Momento de la unión y el Pacto Unitario

Durante la transmisión estuvo acompañado por la presidente del Colegio de Enfermeras, Ana Rosario Contreras y la doctora Hilda Rubí González. Frente a ellas, Guaidó insistió en que es momento de la unión,reportó Efecto Cocuyo

El presidente de la A.N. destacó, “Los trapitos sucios se lavan en casa, en casa se resuelven los problemas”. Agregó que se están afinando los pormenores para presentar a los venezolanos el Pacto Unitario.

Insistió en la necesidad de volver a manifestar en las calles, aún en pandemia pero siguiendo protocolos de bioseguridad.

Por su parte, Ana Rosario Conteras comentó, “En el sector salud estamos claros que estamos ante un Estado fallido, un Estado fallido que no nos garantiza condiciones de trabajo seguras”.

Sala situacional

Mientras, la doctora Hilda Rubí González, coordinadora de Salud Nacional del partido Un Nuevo Tiempo, declaró que hay un equipo de más de 100 personas que trabaja para atender individualmente a cada beneficiario del bono Héroes de la Salud.

Gonzaléz manifestó que en total “están siendo beneficiados más de 62.000 trabajadores, pero que el trabajo ha sido difícil por las fallas de conectividad”.

La doctora agregó que el pago comenzó a tramitarse por el estado Zulia, debido a que es el estado donde más médicos murieron a causa del COVID-19.

Los tutoriales

Para ayudar a los médicos venezolanos a recibir su dinero, el Centro de Comunicación Nacional posteó en su cuenta en Twitter unos videos tutoriales para que puedan registrarse en el monedero digital..

Ayuda para nuestros Héroes: Verifica cuando le toca a tu estado. https://t.co/ee9Ug3aiEU — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) September 6, 2020

Fuente: Efecto Cocuyo

