Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, sostuvo este lunes una reunión telefónica con el Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, donde abordaron la violación sistemática de DDHH del régimen de Nicolás Maduro en el país.

El mandatario nacional agradeció a Estados Unidos y la administración del Presidente Donald Trump por su apoyo firme a Venezuela.

A través de Twitter, Guaidó indicó que “conversamos sobre los delitos de lesa humanidad, terrorismo y narcotráfico de Maduro, y la necesidad de actuar juntos para poner fin lo antes posible a esta tragedia. Debemos proteger al pueblo de Venezuela”.

El día 16 de septiembre de 2020, el equipo que conforma la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela determinó a través de un informe, que desde el año 2014 hasta la actualidad se ha desarrollado un ataque generalizado y sistemático contra la población venezolana, coordinado de conformidad con las políticas represivas de la usurpación. Esto derivó en torturas, desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

Great call with the President of Venezuela @jguaido today. Under President @realDonaldTrump, America stands with President @jguaido & the freedom loving people of Venezuela. The United States will continue to stand with them until their #libertad is Restored! Estamos con ustedes!

— Mike Pence (@Mike_Pence) September 22, 2020