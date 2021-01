La Guardia Costera de Estados Unidos ha suspendido este viernes la búsqueda de un barco que tenia prevista su llegada a un puerto de Florida el pasado martes procedente de Bahamas con 20 personas a bordo y que nunca llegó a su destino.

El martes, los vigilantes del Distrito Siete de la Guardia Costera recibieron un informe de que una embarcación azul y blanca, ‘Mako Cuddy Cabin’ – de nueve metros de largo -, no había llegado como se esperaba al puerto de Lake Woth, Florida, desde la isla de Bimini, en Bahamas.

Tras una búsqueda de aproximadamente 84 horas y 44.000 kilómetros cuadrados usando barcos y aviones, las autoridades estadounidenses han decidido interrumpirla.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020