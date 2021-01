La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó 2 yates que alquilaban viajes de forma ilegal en Miami desde el Marine Stadium.

«Un miembro del equipo de abordaje de la estación de la Guardia Costera de Miami Beach se asoció con los oficiales de FWC y llevó a cabo un abordaje del barco Miami Boss de 33 pies. Había 11 personas a bordo, 10 eran pasajeros de pago y un marinero acreditado. Se determinó que la embarcación era una embarcación de pasajeros pequeña ilegal cuando el fletador informó que no tenía elección entre capitán y tripulación, y el propietario de la embarcación pagó a la tripulación» dijo la Guardia Costera en un comunicado.

#WeekendNews @USCG, @MyFWC & @MiamiBeachPD stopped two illegal charters near Miami Marine Stadium Friday because they did not meet all of the requirements of the Passenger Vessel Safety Act. Here's what happened: https://t.co/kjJWF3ecpS #LawEnforcement #AsktheCaptain pic.twitter.com/ZFrDiP0SRK

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 16, 2021