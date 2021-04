Sara Babun dirige un imperio empresarial en Miami River con un valor estimado de al menos 100 millones de dólares. Pero una rivalidad entre hermanos, con José Jesús Babun, amenaza con poner de cabeza la empresa de transporte y logística que su difunto padre, José Babun Selman, cofundó hace casi 60 años.

La feroz batalla patrimonial entre los vástagos de Babun por la vasta riqueza acumulada por una de las familias cubanoamericanas más exitosas en Miami está entrando en su tercer año, pero no se ha informado hasta ahora.

Acusan a Sara de planear un complot para obtener el control exclusivo de Antillean Marine y sus empresas afiliadas al congelarlo a él y a su madre de 83 años, Cristina Babun, según su denuncia de 2019 que ha sido enmendada tres veces, la mayoría recientemente, el 11 de marzo. En un expediente judicial reciente que refuta las acusaciones, Sara afirmó que su padre desterró a José Jesús del negocio familiar.

Sara no respondió a las solicitudes en busca de comentarios, pero su abogado, Luis Barreto, le dijo a Florida Bulldog que José Jesús no ha presentado ninguna evidencia para respaldar sus acusaciones lascivas. “Todo ha sido una bravuconería”, dijo Barreto. “Estas acusaciones son lo más alejado de la verdad. Están en su tercera queja enmendada y todavía no lo han hecho bien”.