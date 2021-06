Guns And Roses anunció que su gira estadounidense fue reprogramada para el próximo verano.

La mayoría de las fechas de los conciertos de julio anunciados el año pasado han sido cancelados o pospuestos a una fecha posteri.

La gira fue programada para comenzar el 31 de julio con un espectáculo en el Estadio Hersheypark en Hershey, Pennsylvania, reportó Pitchfork.

Gunners, we’re Fn back!! The 2021 tour is coming, new dates & special guest Mammoth WVH! Nightrain Fan Club pre-sale starts today, public on sale this Friday🤘https://t.co/h6944iWjQJ pic.twitter.com/ilDIkgNJ3r

— Guns N' Roses (@gunsnroses) June 1, 2021