La ganadora de siete Grammy, incluidos dos de grabación del año se mostró encantada por compartir escenario con Gustavo Dudamel y el guitarrista brasileño Romero Lubambo.

La cantante está muy emocionada por el concierto y el documental. Pidió a los fans que experimenten el álbum “de adelante hacia atrás conmigo, el 3 de septiembre en @disneyplus”, señaló en su Instagram.

Billie Eilish estrenará el próximo viernes «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles», un concierto especial de Disney+ y en el cual contó con la participación del venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

Se trata de un tributo a Los Ángeles donde la artista interpretará al completo su más reciente disco Happier Than Ever.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish)

«Es muy emocionante poder hacer esto en mi ciudad natal, Los Ángeles, un sitio que realmente me hizo ser quien soy», apunta la joven estrella junto a su hermano y habitual colaborador Finneas.

Eilish, ganadora de siete Grammy, incluidos dos de grabación del año está feliz por compartir escenario con Gustavo Dudamel y el guitarrista brasileño Romero Lubambo.

Esta alianza no es algo nuevo para Dudamel, ya que en la más de una década que lleva al mando de la orquesta angelina siempre ha apostado por unir los caminos de la música clásica y la música popular.

En la película musical, dirigida por Robert Rodríguez y Patrick Osborne, la cantante hace una interpretación íntima de cada canción en el orden secuencial del disco, además aparece en algunos fragmentos de la cinta en forma de dibujo animado.

El director venezolano manifestó su alegría por el adelanto del documental e invitó a sus seguidores a estar pendientes del estreno.