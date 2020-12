La Consulta Popular continúa realizándose con el apoyo de cientos de venezolanos en distintas ciudades de Estados Unidos. Así lo informó Gustavo Marcano, Ministro Consejero de la Embajada de Venezuela en EEUU, quien destacó el trabajo de más de 1500 voluntarios venezolanos que llevaron a cabo la organización de la jornada.

Por Redacción MiamiDiario

“Hoy los venezolanos están dando el ejemplo. Están enviando un mensaje valioso de democracia al mundo. Esta jornada se logró gracias a los voluntarios que han dedicado su tiempo, su voluntad para que la Consulta Popular sirviera para alzar nuestra voz a favor de la libertad de Venezuela”, expresó Marcano desde el punto presencial en Weston.

De igual manera, resaltó que quienes han participado en la Consulta Popular, lo han hecho “en nombre de todos los venezolanos perseguidos por el régimen y por los que tuvieron que emigrar a EEUU por la emergencia humanitaria, por la libertad y por unas elecciones libres y justas”.

En Miami, el Coordinador de Venezolanos en el Exterior del Gobierno Interino, Oscar López informó que la jornada fue extendida hasta las 6 de la tarde y que todos los venezolanos en el exterior pueden manifestar su voluntad solo con presentar su cédula de identidad venezolana o pasaporte vigente o vencido.

“La gente puede manifestar su voluntad en el punto presencial de forma digital. Si ha tenido problemas porque sus documentos están deteriorados, porque no tiene cédula o no puede ingresar a la plataforma, lo podrá hacer de forma manual en el punto. Si tienes 18 años y no tienes cédula por no haberla podido tramitar en el país, puedes participar con tu pasaporte”, agregó.

Sobre el proceso, López destacó que en el punto presencial, “se realiza el registro de la cédula o el pasaporte, las personas manifiestan su voluntad en la plataforma y eso arroja un código que luego se registra para la sumatoria de los votos. Es un proceso muy sencillo y seguro”.

En relación a los adultos mayores o a las personas que tengan alguna limitación para movilizarse, invitó a comunicarse y solicitar apoyo a través de la página web www.consultaporvzla.com.

Finalmente, aclaró que todos los que participaron a través de la plataforma digital “no están obligados a realizar la validación en el punto presencial. Quien quiera asistir para acompañar y apoyar a otros que necesiten ayuda para el proceso pueden hacerlo siempre cumpliendo con las normas de bioseguridad contra el Covid-19”.

Con información de nota de prensa

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami