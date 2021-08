Joe Biden y los Demócratas amantes del gran gobierno están obsesionados con el poder. Quieren controlar si nuestros hijos usan la máscara, con cuánto dinero del que ganamos nos podemos quedar y qué decimos en las plataformas de las redes sociales. Ahora, la búsqueda interminable de poder de Biden ha dado un giro nuevo y oscuro: con su nuevo proyecto de ley electoral H.R. 4, los demócratas están tratando de controlar cómo cada uno de los estados llevan a cabo sus elecciones locales. Con frecuencia se hace referencia a los estados como “laboratorios de la democracia”. Y, sin embargo, los Demócratas quieren despojarlos de su su autonomía y obligar a los líderes locales a pedir permiso al gobierno federal, para aprobar una legislación de integridad electoral de sentido común. Es totalitario y, como es habitual en la izquierda, lo que importa es el de poder.

La H.R.4 es un mal proyecto de ley y sería una ley mala. Su propuesta central es revivir una política obsoleta conocida como “autorización previa”. La autorización previa es un mecanismo legal oscuro que obligaría a cada uno de los estados a solicitar permiso del Departamento de Justicia de Biden cuando quieran aprobar reformas electorales ampliamente apoyadas, como los requisitos de identificación de votantes. Este es el mismo Departamento de Justicia que recientemente dio el paso asombroso de demandar al estado de Georgia, simplemente por haber aprobado una legislación de integridad electoral de sentido común, que además cuenta con amplio respaldo de los electores. Los Demócratas están intentando revivir una regla de los años 60, con el propósito de influir en las elecciones, y vale la pena mencionar que esta misma regla fue considerada inconstitucional por la Corte Suprema en el 2013. La izquierda está tan desesperada por controlar las elecciones locales, que está retrocediendo en el tiempo y en contra de la constitución.

Instrumento legal turbio

¿Parece un poco turbio y demasiado complicado? Ese es el punto: esperan poder aprobar esto sin que el pueblo estadounidense lo note. Se dieron cuenta de que pedir abiertamente la prohibición de la identificación de los votantes no funcionará, y es por eso que tantos Demócratas prominentes han cambiado de opinión en ese mismo tema. Aprendieron algo de las ridículas vacaciones de los Demócratas de Texas en Washington, DC. Sus posiciones extremas y sus payasadas en busca de atención no están obteniendo resultados con el pueblo estadounidense. Entonces, en cambio, los Demócratas están tratando de ocultar sus tomas de poder detrás de parágrafos oscuros de leyes obsoletas.

Aunque es casi una certeza que la H.R.4 no sobrevivirá al Senado, el proyecto de ley ilustra lo politizado que se ha vuelto el tema de la legislación sobre el voto https://t.co/9IPZbI0tmy por @DanielEChangC — El American (@ElAmerican_) August 27, 2021

El peligro de la H.R.4 no se limita únicamente a su presión en favor de la autorización previa. El proyecto de ley contiene varios otros ataques típicos de los Demócratas a la integridad electoral. Estos incluyen esfuerzos para dificultar la limpieza de las listas de votantes y obligar a los estados a tomar datos censales inexactos. El proyecto de ley también sometería las estrictas leyes de identificación de votantes a nivel estatal, a una revisión federal partidista. Nada de esto es necesario y es apenas una cuestión de acumular más poder.

Demócratas no les importa la reforma

A los Demócratas no les importa que las reformas que están impulsando no sean populares entre el pueblo estadounidense. De hecho, las encuestas muestran que el 68 por ciento de los votantes cree que las legislaturas estatales deberían decidir las reglas y regulaciones de votación para su respectivo estado, no el gobierno federal. Ese número por sí solo invalida su razonamiento sobre la necesidad de la H.R. 4. Las encuestas también muestran un fuerte apoyo a la identificación de votantes en todos los ámbitos, incluyendo a la mayoría de los Demócratas, y de los votantes pertenecientes a las minorías. Los Demócratas se preocupan más por expandir su influencia en las elecciones locales que por la voluntad de sus electores.

Los Demócratas están revelando sus verdaderas intenciones y los estadounidenses deberían prestar más atención. Este partido de extrema izquierda no tiene ningún interés en promover elecciones seguras y transparentes. No les importa que los estadounidenses apoyen ajustes de sentido común en el proceso de votación. Los Demócratas consideran que el concepto de que los líderes locales aprueben leyes sin el beneplácito de los burócratas de Washington es intrínsecamente ofensivo. Joe Biden cree que el gobierno federal debería desempeñar un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, especialmente cuando se trata de cómo ejercer nuestro derecho al voto. Los estadounidenses rechazarán la H.R. 4 como rechazaron la H.R. 1, porque la libertad todavía importa.