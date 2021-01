Los habitantes de Palmetto Beach, al sur de la Florida se han sorprendido al ver que uno de sus vecinos ha salido a las calles con un tanque de guerra.

Muchos se sorprendieron al ver al ciudadano que vive Old Cutler Road conducir con el vehículo de guerra de lo más tranquilo.

Algunos se preguntaron si era una maniobra militar, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, debido a las recientes protestas que ha habido en Washington.

“En su mayor parte, es inusual por decir lo menos y con el estado actual de la política, es preocupante”, comentó James Woodard para la cadena CBS4

Los reglamentos del condado Palmetto Beach indican que está permitido tener un tanque de guerra en la ciudad.

Aunque esto ha generado preocupación en la comunidad, debido a lo pesado que es y la zozobra que puede generar.

Además que en las actuales circunstancias de tensión en la nación norteamericana, ver este tipo de vehículos en la calle generaría temor.

In 1983, 38 years ago, the AMX-40 was revealed for the first time. Intended for export, the tank had light armor and good mobility with heavy firepower. Unfortunately, like export models before it, the tank failed to find potential buyers and had its program shut down in 1990. pic.twitter.com/YdnFc0Rq2Y

— War Thunder (@WarThunder) January 9, 2021