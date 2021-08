Los residentes y las empresas del condado de Monroe se están preparando para el impacto de la depresión tropical Fred el sábado por la tarde.

Los dueños de propiedades frente a la playa en Key Largo pasaron la mañana del viernes haciendo preparativos para resguardas sus bienes de los fuertes vientos y oleadas.

Las cámaras de 7News capturaron a los trabajadores en el resort mientras volteaban mesas, apilaban sillas y amarraban sombrillas en anticipación a la tormenta.

“Cada vez que tenemos una tormenta tropical o un huracán, tenemos que asegurar la propiedad. Como están las condiciones climáticas, a medida que el día empeora, el clima empeora, ajustaremos nuestra área y nos aseguraremos de que todo sea seguro”, dijo Andrew Yuvak, supervisor de mantenimiento en Gilbert’s Resort.

Diana Hobson, residente del condado de Monroe durante 20 años dijo que no puede contar la cantidad de tormentas por las que ha pasado, pero aseguró que se prepara para ellas en todo momento.

🌀 4pm (08/13) Tropical Update: We now have Tropical Depression #7 on the heels of TD #Fred. ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/5LCU962I8d

— NWS Mobile (@NWSMobile) August 13, 2021