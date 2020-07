Hackearon las cuentas de Twitter de Elon Musk, Bill Gates, Apple, Uber, Kanye Wers y Jeff Bezos para intentar estafar a sus seguidores con criptomonedas, y desafortunadamente lo están logrando. En los mencionados perfiles se publicaron mensajes que incitaban a transferir una determinada cantidad en Bitcoin para recibir otra superior a cambio. La publicación, desde luego, incluía la dirección Bitcoin como destino del pago. Al momento de escribir esta publicación, los hackers han obtenido más de 100.000 dólares, según podemos observar a través de Blockchain.

En el caso de Elon Musk y Bill Gates, los hackers mencionaron que al transferir 1.000 dólares te devolverían $2.000. Sin embargo, en las publicaciones de Apple, Uber y Jeff Bezos podías pagar cualquier cantidad y te “regresarían” el doble. Pese a que todos los involucrados en el hackeo reaccionaron rápidamente y eliminaron los tweets, fueron muchas personas las que cayeron en la estafa. La dirección de los hackers sigue aumentando sus ingresos con el paso de los minutos.

Cameron Winklevoss, cofundador del mercado de criptomonedas Gemini, ofreció una explicación en un tweet: “TODAS LAS CUENTAS PRINCIPALES DE TWITTER CRYPTO SE HAN COMPROMETIDO”.

Incluso, el famoso grupo de hackers Anonymous, dejó un mensaje en Twitter, para advertir a la gente que nunca deberían caer en este tipo de estafas:

“Es por eso que no hace clic en enlaces sospechosos en Internet. Todo lo que promete ‘más seguidores’, ‘hacerse rico con bitcoin’ y ‘duplicar su BTC’ es una estafa. Deja que las cuentas pirateadas de @Elon Musk y @Bill Gates pararse como una historia de advertencia”.

This is why you don't click on suspicious links on the internet. Anything promising 'more followers', 'get rich with bitcoin', and 'double your BTC' is a scam.

Let the hacked accounts of @elonmusk and @BillGates stand as a cautionary tale.https://t.co/ZHZjCzBrDB

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 15, 2020