Las autoridades de Miami Dade Reportaron un caso grave que dejó el derrumbe de Surfside, y se trata de un hacker que robó la identidad de varias de las víctimas, aunque no dieron mayores detalles.

Las autoridades dijeron que el criminal está viendo los nombres de las víctimas en las noticias y luego robando sus identidades.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo a Local 10 News que está asombrado con la acción del hacker y espera que pronto se realice un arresto.

“(Ellos) violaron los derechos de un individuo, pero peor que eso, un individuo fallecido y una familia en duelo”, dijo.

