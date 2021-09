El cuerpo de una mujer desaparecida de Richmond, Virginia, fue encontrado en el Parque Nacional Glacier en Montana, según el Servicio de Parques Nacionales.

El cuerpo de Jennifer Coleman fue encontrado el domingo por la tarde en un área empinada y rocosa cerca de Continental Divide, dijo la agencia en un comunicado.

Coleman, de 34 años, “se creía que había estado caminando alrededor de Logan Pass” el 30 de agosto o el 31 de agosto, según un tuit. Fue reportada como desaparecida el 1 de septiembre y la búsqueda comenzó esa tarde cuando los funcionarios del parque encontraron su vehículo en el estacionamiento de Logan Pass, dijo el servicio del parque en el comunicado.

Su causa de muerte está bajo investigación.

Logan Pass es la elevación más alta del parque a la que se puede llegar en automóvil. El año pasado, un escalador de 20 años de Wichita, Kansas, murió después de caer desde la cercana cresta Dragon’s Tail.

Unos 50 miembros del personal de búsqueda y rescate participaron en la búsqueda de Coleman el domingo, según el comunicado.

