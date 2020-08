La Guardia Costera informó este domingo sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en Key Biscayne que coincidía con la descripción de un surfista desaparecido.

La víctima Douglas Tellam, de 57 años, surfista de paddleboarder fue reportado como desaparecido por su esposa alrededor de las 10:30 a.m. del viernes.

Una labor en conjunto entre el Cuerpo de Bomberos y Aduanas y Protección Fronteriza de Miami-Dade y las autoridades de la Guardia Costera finalmente concluyeron con el encuentro del cuerpo.

Tras la confirmación de que se había encontrado en el agua a una persona que no respondía y que coincidía con la descripción de Tellam, la policía de Miami-Dade inició la investigación de la escena.

#HappeningNow @USCG Station Miami Beach, @MiamiDadeFire & @CBPAMO rescue crews are searching the ICW of Key Biscayne for a missing 57-YOM paddleboader after the his wife reported him missing around 10:30 a.m. If you have any info please call Sector Miami @ 305-535-4472 #SAR pic.twitter.com/NtTRyz01dT

