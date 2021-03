Cerca de 432 manatíes de Florida han muerto en 2021, más del doble de la media estatal de cinco años para el mismo periodo, reportó tampabay

De acuerdo con las investigaciones preliminares, muchos manatíes han muerto de hambre.

Sin embargo, la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre debe examinar a fondo muchos la causa de la muerte de estos icónicos animales

La grave mortandad se centra en el norte de la Laguna del Río Indio, en la costa este de Florida, donde los expertos afirman que la pérdida de pastos marinos ha dejado a estas queridas criaturas sin alimento.

Ello se debe a la persistente proliferación de algas

Este año se han registrado 179 muertes de manatíes en el condado de Brevard. En comparación, en Hillsborough se han producido 12 muertes, la mayor cantidad en la Bahía de Tampa.

Patrick Rose, director ejecutivo del Save the Manatee Club, dijo que los manatíes no sólo han perdido grasa, sino también músculo.

“Se trata de un hambre persistente y carcomida, y también debilita su capacidad para realizar sus actividades físicas normales”, dijo.

Agregó que “probablemente han hecho muchas incursiones en lugares tratando de encontrar comida donde tradicionalmente había. … No es algo agradable”.

Un veterinario de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida dijo a Florida Today que los manatíes están apareciendo “gravemente demacrados”.

Una portavoz de la agencia dijo que el veterinario no estaba disponible para una entrevista, pero la Comisión ha publicado una página web que se dedica a abordar esta temática.

“Las condiciones ambientales en partes de la Laguna del Río Indio siguen siendo preocupantes”, escribió la Comisión.

Añade que “la información preliminar indica que una reducción en la disponibilidad de alimentos es un factor que contribuye con estas muertes”.

Los científicos todavía están tratando de determinar las causas exactas de todas las muertes, dijo Duane De Freese, director ejecutivo del Programa Nacional de Estuario de la Laguna del Río Indio.

Sin esos resultados, no se atreven a declarar que estos animales han muerto por falta de alimento.

“Con tantos manatíes, puede que algunas de estas muertes no se deban a lo mismo”, dijo

Pero “no hay duda de que esta población de manatíes está sometida a un estrés importante debido a la pérdida de pastos marinos y de alimentos apropiados para el forraje”, detalló

Charlie Crist, congresista demócrata de San Petersburgo, pide al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. que investigue el asunto.

Solicitando la declaración de un evento de mortalidad inusual de mamíferos marinos para liberar recursos.

Por su parte, la representante Stephanie Murphy, demócrata de Winter Park, hizo una petición similar esta semana.

En 2017, los reguladores federales mejoraron el estatus del manatí, una especie en peligro de extinción que se encuentra bajo amenaza.

Crist dijo que quiere que esa medida sea reexaminada.

“Aunque me alegro de que la población de manatíes haya repuntado en gran medida, me temo que la decisión de la administración anterior puede haber sido prematura”, escribió.

Así lo dio a conocer en una carta dirigida a un subdirector de la agencia, calificando al manatí de “icónico”.

“Debemos hacer todo lo posible para proteger a estos gentiles gigantes para que las generaciones futuras puedan alegrarse de verlos chapotear y nadar en las aguas de Florida”.

Rose, cuyo Club Save the Manatee aboga por los animales, lleva tiempo diciendo que la reclasificación de los manatíes puede haber llegado demasiado pronto. La mortandad de pastos marinos es una de las razones.

La laguna de Indian River perdió unas 46.000 hectáreas de hierbas marinas entre 2009 y 2019, según Charles Jacoby, científico del Distrito de Gestión del Agua del río St.

Los principales culpables son las floraciones de algas nocivas que bloquean la luz solar que la hierba marina necesita para sobrevivir, dijo.

Explicó que las mareas marrones se alimentan del exceso de nutrientes procedentes de la escorrentía de las aguas pluviales y de las fosas sépticas con fugas que llegan a la laguna.

Las floraciones vuelven el agua turbia, como una sopa de guisantes.

Los residuos viejos, como los recortes de césped y las hojas, también se han depositado en la vía fluvial, dijo Jacoby, lo que se suma a la problemática carga de nutrientes.

Para restaurar el ecosistema será necesario frenar la contaminación y dragar la suciedad.

El norte de la Laguna del Río Indio, donde se han concentrado las recientes muertes de manatíes, es un “centro neurálgico” para los manatíes, dijo Rose.

La mayoría de los aproximadamente 4.000 manatíes de la costa este se desplazan a la zona en algún momento para alimentarse, dijo.

Además, según Rose, hasta 1.000 de los manatíes se instalan allí durante el invierno, cerca del agua caliente vertida por una central eléctrica en Titusville.

La Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre calcula que hay al menos 7.520 manatíes de Florida. Rose dice que se enfrentan a muchas amenazas, entre las que destacan las colisiones con embarcaciones.

El año pasado se produjeron 637 muertes de manatíes en total, según datos estatales, más que la media.

Florida se encuentra ya a un par de cientos de muertes de ese total, cuando aún no ha transcurrido un cuarto de este año.

Según la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre, a medida que las aguas se calientan durante la primavera, los manatíes podrían nadar hacia otros lugares y buscar alimento con más facilidad.

Rose dijo que cualquier aplazamiento será temporal; está preocupada por el próximo invierno.

El estado, dijo, debe trabajar en planes de rescate y evaluaciones de salud para estar preparado. Restaurar los pastos marinos y reducir la contaminación llevará más tiempo.

Los responsables de la fauna salvaje han informado del rescate de 52 manatíes hasta principios de marzo, incluidos cinco en Brevard.

“Esto podría ser incluso peor el próximo año”, dijo Rose. “Ojala no se siga evidenciando esta tendencia, porque es ominosa, … sería muy lamentable que esta situación se produzca en otros lugares”.