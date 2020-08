Los Miami Dolphins y el Hard Rock Stadium anunciaron una capacidad limitada del estadio para el primer partido en casa de 2020.

Se permitirá un máximo de 13,000 fanáticos en el primer juego en casa de la temporada regular el 20 de septiembre cuando los Dolphins se enfrenten a los Buffalo Bills, reportó el equipo en su web.

“Cuando comenzamos el proceso en marzo de explorar cómo se vería un estadio socialmente distanciado, hicimos la salud y la seguridad de todos la primera prioridad; sabiendo que si sentíamos que no podíamos hacerlo seguro, simplemente no lo haríamos. “No tengo fans”, dijo el vicepresidente y director ejecutivo de los Miami Dolphins, Tom Garfinkel.

“Estamos contentos de que nuestros funcionarios electos reconozcan la atención a los detalles y la diligencia que hemos puesto en la creación de un entorno seguro y que hayan tomado la decisión de seguir adelante con un estadio con capacidad para 13.000 personas en este momento” comentó Garfinkel.

La organización realizó una revisión exhaustiva a partir de fines de marzo de la experiencia de los fanáticos con la intención de proporcionar un contacto mínimo para los invitados y anunció una serie de iniciativas en julio diseñadas para crear un ambiente seguro en 2020.

Las políticas para la temporada 2020 en el Hard Rock Stadium incluirán:

Grupos de asientos socialmente distanciados.

Todos los aficionados y empleados del estadio deberán usar una máscara cuando no estén comiendo o bebiendo activamente.

Actualización de los filtros de aire acondicionado del valor de informe de eficiencia mínima (MERV) 10 a MERV 14 (grado hospitalario).

Entrada de puerta escalonada con horarios de entrada que figuran en los boletos del juego.

Experiencia sin efectivo para servicio de alimentos, estacionamiento y venta minorista.

Cambio de inodoros y grifos manuales a sin contacto.

No se permite el tráfico de vehículos para la temporada 2020 con los estacionamientos abiertos dos horas antes del inicio en lugar de cuatro horas.

Al ingresar, los fanáticos pasarán por un escaneo de seguridad sin contacto. Alimentos, bebidas, estacionamiento y venta minorista se convertirán en una experiencia sin efectivo respaldada por opciones de pago con tarjeta de crédito y dispositivos móviles en la aplicación.

Hard Rock Stadium completó 20 elementos del programa enfocados en prácticas de limpieza, desinfección y prevención de enfermedades infecciosas para controlar los riesgos asociados con agentes infecciosos.

For our home opener against the Bills at @HardRockStadium we will have a maximum of 13,000 fans. All fans will be required to wear a mask.

Read More: https://t.co/pkfOJozy8q pic.twitter.com/Mp3MVA7vnP

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) August 24, 2020