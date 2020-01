Hasta el río Middle llegan las aguas residuales luego de que se rompiera otra tubería en Fort Lauderdale

Este jueves en horas de la mañana las aguas residuales sin procesar llegaron a Bayview Drive en George English Park, mientras la ciudad de Fort Lauderdale lidia con otro corte de la línea de alcantarillado.

De acuerdo con las autoridades se rompió una gran tubería de 42 pulgadas. Es parte de la misma tubería que se rompió en Río Vista y el Canal Himmarshee en diciembre.

«Vamos a comenzar a excavar la tubería esta noche y tendremos una mejor idea de cómo se rompió y dónde se rompió«, señaló el administrador de la ciudad Chris Lagerbloom.

Para complicar las cosas, más aguas residuales están arrojando al río Medio a través del sistema de drenaje pluvial. «Estamos viendo algunas burbujas aquí en Middle River. Esa es una descarga de aguas pluviales, las aguas residuales están entrando en las aguas pluviales ”, dijo.

Con esta línea, no hay forma de desviar el flujo o detenerlo mientras se realiza una reparación. Los equipos están trabajando en un bypass que esperan tener completo y listo para cambiar a la medianoche del viernes, cuando el flujo es más bajo.

Not again! 😰 Another sewage break in the city of #FortLauderdale. This one happened this morning at Bayview Drive and Sunrise Blvd. some sewage spilling into Middle River. This is the 7th break in two months. @nbc6 pic.twitter.com/P9KH6YFMFT

— Andrea Martinez (@AndreaNBC6) January 30, 2020