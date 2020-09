De noche es Freaky Hoody, el hombre más tatuado de Francia, como se llama él, cuya lengua e incluso ojos están entintados. Pero por el día, es el Sr. Helaine, maestro de escuela primaria.

“Siempre hay un momento de silencio atónito” cuando conoce por primera vez a los niños y los padres, admitió Sylvain Helaine.

Ninguna parte del cuerpo de la joven de 35 años ha quedado sin tocar por la aguja de un tatuador.

“Mr Snake”, como lo llaman algunos alumnos, tuvo que viajar a Suiza para hacerse los ojos, algo que es ilegal en Francia.

“Fue una tortura. Te mantienen los ojos abiertos y sientes que la aguja perfora” el blanco de tu ojo, dijo. “Y nunca se sabe lo que pasará, por eso le digo a la gente: ‘¡No lo hagas!’

“Pero para mí, me sentía incompleto sin él”, dijo Helaine, que ha gastado 57.000 euros en su arte corporal durante los últimos ocho años.

Tener su lengua tatuada tampoco fue la experiencia más cómoda.

“Me dolía tanto que triplicó su tamaño. Estaba babeando y no pude hablar después. No pude beber durante 20 horas y me tomó dos días poder comer”.

Conocido como Freaky Hoody en las redes sociales, donde tiene casi 60.000 seguidores, Helaine insiste en que no se arrepiente de ninguno de sus tatuajes, desde las flores de colores en su cabeza rapada hasta la cabeza de demonio en su espalda.

“Probablemente voy a terminar completamente negro a los 80”, agregó.

Más allá de su escuela en los suburbios de París, Freaky Hoody es una especie de estrella en la escena del tatuaje.

En lugar de cerrarle puertas en la cara, sus tatuajes se las han abierto.

“Las agencias de modelos me han contratado para películas y series de televisión. He conocido a (la directora de ‘The Matrix’) Lana Wachowski, así como a Mathieu Kassovitz,” la estrella de “The Bureau” y director de la película clásica francesa “La Haine “.

Helaine “salió del armario” como un icono del arte corporal en la escuela hace tres años cuando todavía vivía con su madre, la única forma, dijo, de poder financiar sus tatuajes “con el salario de un maestro”.

Su apariencia, argumentó, fue una buena lección para sus alumnos en cuanto a aceptar y respetar a los demás.

“Los niños que me ven aprenden a ser tolerantes con los demás. Cuando son adultos, es menos probable que sean racistas u homofóbicos, y no mirarán a las personas discapacitadas como si fueran algo de un circo”.

Helaine dijo que el único problema que encontró fue con “los padres de niños que no estaban en mi clase”.

Algunos enviaron una carta a las autoridades con fotos de él que encontraron en Internet, y estuvo “marginado” durante siete semanas antes de que se les diera luz verde para volver a su clase.

