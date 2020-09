Se nota que el Heat tomó buena nota del tercer juego pues desde el salto inicial salió a no cometer el mismo error de los partidos anteriores de dejar que los Celtics tomaran ventaja y al final le salió muy bien gracias a la fantástica actuación del novato Tyler Herro con ¡37 puntos!

Así, en un extraordinario partido con un dramático final, el equipo de Miami consiguió este miércoles imponerse 112-109 al quinteto de Boston, para así liderar 3-1 la serie final de la Conferencia Este y poner un pie en las Finales de la NBA, reportó NBC Miami.

El Heat lo tiene ahora todo de cara, le basta con conseguir un triunfo en los próximos tres partidos; mientras que los Celtics, para poder avanzar tendrían que ganar los tres.

El quinteto de la Capital del Sol puso en la cancha todos esos ingredientes de la receta ganadora como son concentración, entrega, agresividad, seriedad, confianza y la dosis de suerte necesaria.

Miami jugó todo el encuentro con mucho fundamento defendiendo muy bien y tratando de hacer siempre la jugada correcta y así se mantuvo al frente del marcador prácticamente todo el partido.

El Heat, tras jugar 10 minutos muy buenos del cuarto final, llegó a los últimos dos con nueve puntos de ventaja. Pero los Celtics no se rindieron y consiguieron dos triples, tres tiros libres y una canasta que puso el triunfo en duda, pero ni Herro ni Jimmy Butler fallaron desde la línea de tiros libres, para llevarse este importante triunfo.

Herro, con sus 37 puntos, fue sin dudas el héroe de la noche y el jugador más joven de la historia en anotar más de 30 puntos en unos playoffs viniendo del banco.

This performance is going down in the HEAT playoff books.

Enjoy every bit of @raf_tyler's 37 point Game 4… he is a BUCKET!

