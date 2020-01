Heat extendió su racha ganadora en casa del Thunder

En un encuentro súper disputado, el equipo de Miami aprovechó la ventaja obtenida en el primer cuarto para terminar imponiéndose 115-108 a un Thunder que aunque peleo duro hasta el final no consiguió remontar.

Si clave fue la defensa de Miami también lo fue el ataque, principalmente en la pintura donde se impuso 44-34, pero sobre todo lo fue la intensidad con que el Heat jugó durante todo el partido, reportó ESPN.

La primera mitad 61-47 fue para el Heat que con mucho esfuerzo consiguió mantener la diferencia gracias a su buena defensa y al gran ataque con un 50 por ciento (50% en triples) liderado Adebayo (14), Robinson (11) y Butler (11).

Miami se llevó el primero 40-28 apoyándose en Adebayo (10) y en una potente ofensiva, principalmente en el tramo final del parcial, tras un inicio muy peleado.

El segundo fue sumamente disputado tanto que terminó 21-21 con Oklahoma tratando de achicar y el Heat volviendo a poner tierra por medio en un parcial en el que se impusieron las defensas.

