El Heat despidió la pretemporada este viernes 18 de diciembre con un impresionante triunfo ante los Raptors de Toronto en Tampa, su sede provisional esta temporada.

El equipo de Miami para alcanzar este triunfo se apoyó en el poder de fuego de su jugador de segundo año KZ Okpala, quien fue el mejor con 24 puntos (6 triples) junto al invitado de lujo Max Strus, quien terminó con 22 (6 triples), reportó El Nuevo Herald.

Ambos jugadores impresionaron con su notable actuación, que tal vez le sirva a Okpala para ganarse un puesto en la rotación y Strus para extenderle un contrato de dos vías en el puesto vacante que tiene Miami. Este muchacho tiene madera para estar entre los 15, pero por ahora el roster está completo.

OFFICIAL: The Miami HEAT have converted the contract of guard/forward Max Strus to a two-way contract.

Here's why 👇 pic.twitter.com/jyiCjVoVT0

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 19, 2020