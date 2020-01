Heat mantiene su buen paso en Miami ante Spurs (Video)

El equipo de Miami en un partido de los de verdad terminó imponiéndose 106-100 al quinteto de San Antonio en el American Airlines Arena, donde solo ha sufrido una derrota con 18 victorias.

Con la victoria, el quinteto de la Capital del Sol recuperó la segunda plaza de la Conferencia Este (28-12) y tercero en toda la NBA, a un juego de llegar a la mitad de la temporada, reportó ESPN.

La primera mitad terminó igualada 51-51 con un cuarto para cada equipo, con 20 puntos de Nunn y 12 de Dragic por Miami y 14 de DeRozan y 10 de Mills por San Antonio. Curioso que en este período el quinteto de la Capital del Sol no fue a la línea de tiros libres.

Los Spurs arrancaron con dos triples, pero el Heat ripostó con un 9-0 para liderar todo el parcial y terminar imponerse 24-17 con 10 puntos de Nunn (4-4), dejando a su rival con un pobre 31.6 por ciento en los tiros de campo.

Con cuatro triples de Dragic y otros 10 puntos de Nunn, el Heat tomó hasta ocho puntos de ventaja en el segundo, pero su defensa se cayó al final y eso permitió que San Antonio (57.7%) remontara ganado el parcial 34-17 para así igualar el partido al descanso.

El tercero fue sumamente disputado y al final la balanza se inclinó del lado de los Spurs 26-24 para ponerse delante 77-75 . El Heat comenzó con una buena defensa de zona, pero DeRozan mantenía a San Antonio en la pelea.

Apenas habían pasado dos minutos del último cuarto cuando el Heat le daba la vuelta al marcador y se ponía delante por seis cartones, tras un intercambio de canastas estuvieron tres minutos sin anotar, pero luego se encendió y se escapó por 11.

San Antonio como de costumbre redujo de nuevo la ventaja en un abrir y cerrar de ojos llegando a los dos minutos finales con cinco de ventaja.

El tapón de Butler a Mills y la canasta de Nunn con 58.5 segundos por jugar diluyeron todas las esperanzas de los Spurs y poco después el Heat se alzó con un buen triunfo.

Kendrick Nunn, en noche de gala, terminó con 33 puntos (5 triples), cuatro asistencias y dos robos y sin duda fue clave en el triunfo del Heat esta noche.

