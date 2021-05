Los Bucks de Milwaukee aprovecharon la ausencia de Jimmy Butler para imponerse 122-108 ante el Heat (39-32), que de este modo cayó al sexto puesto del Este, cuando falta un solo juego, el de este domingo en Detroit, para finalizar la temporada.

Al quinteto de la Capital del Sol le faltó defensa, permitiendo que su rival tirara para un 53.5 por ciento, ser más agresivo, penetrar más al aro, al punto que solo fue ocho veces a la línea de tiros libres, por 24 su rival, reportó EFE.

Milwaukee ganó la batalla de los rebotes 48-38 y se impuso en la pintura 50-34 y en todo esto estuvo la clave de la derrota.

Como se pudo comprobar Miami extraño demasiado a Butler y ahora sin él tiene marca de 6-13, algo completamente opuesto a cuando el delantero está con 33-19.

Butler promedia 21.5 puntos (49.7% por ciento en tiros de campo), además de 6.9 rebotes, 7.1 asistencias y 2.1 robos; siendo a sus 31 años uno de los mejores jugadores de la liga, sin contra su liderazgo y su defensa.

El Heat botó el juego en el primer cuarto, cuando la defensa se derrumbó por completo, permitiendo que los Bucks se impusieran 44-28, pese a que Kendrick Nunn anotara 11 de sus 31 puntos para Miami.

Nunn giving it his all 😤 pic.twitter.com/NzxESQLKuH

— x – Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 16, 2021