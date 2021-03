A muy pocos días del cierre del mercado, el Miami Heat acaba de hacer este miércoles 17 de marzo de 2021 una jugada maestra, aunque no precisamente por un hombre grande.

El Heat adquirió al veterano delantero Trevor Ariza, procedente del Thunder, y envió a Oklahoma City al centro Meyers Leonard, quien se encuentra fuera del equipo recuperándose de una cirugía en el hombro, reportó Diario las Americas.

En el intercambio el equipo de Miami dio también una selección de segunda ronda de 2027, aunque al cambiar a Leonard pierde la excepción de $4.7 millones por concepto de jugador discapacitado al finalizar el jugador su temporada.

Leonard, de 29 años, recientemente fue multado por la liga por un comentario antisemita en un videojuego, tiene un contrato de $9.8 millones con el quinteto de la Capital del Sol por esta campaña y el equipo tenía la opción de extendérselo un año más. En dicho contrato el jugador tiene la opción de vetar cualquier intercambio, pero es poco probable que lo haga.

Leonard llegó a Miami en un intercambio por Hassan Whiteside y se adaptó muy bien, pero después de jugar como centro durante casi toda la pasada campaña regular se lesionó un tobillo y apenas pudo estar en los playoffs. Esta temporada renovó su contrato y apenas pudo participar en tres encuentros al lesionarse el hombro.

OFFICIAL: The Miami HEAT have acquired forward Trevor Ariza in exchange for Meyers Leonard and a 2027 second round draft selection. https://t.co/UrHONxbn58

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 17, 2021