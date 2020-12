El duelo entre Miami Heat, el equipo subcampeón de la última temporada, y New Orleans Pelicans, la franquicia que cuenta con jóvenes estrellas como Zion Williamson y Brandon Ingram, será uno de los cinco “platos” que la NBA le ofrecerá a todos sus fanáticos en la tradicional jornada de Navidad.

Ese partido que tendrá lugar en menos de dos semanas no tendrá mucho que ver con lo que sucedió en Miami en la noche del lunes, o al menos eso deben esperar en el sur de Florida, reportó NBA.

Los Pelicans, en el estreno no oficial de Stan Van Gundy como entrenador del equipo, vencieron por 114-92 al Heat aprovechando dos cosas: la eficacia ofensiva de Ingram y Williamson y la ausenca de los veteranos del conjunto dirigido por Erik Spoelstra: Jimmy Butler, Goran Dragic y Andre Iguodala fueron preservados.

New Orleans se tomó el partido en serio. Tanto que Zion Williamson jugó 33 minutos y estuvo en cancha hasta el final en un encuentro ya definido. Van Gundy, entrenador de vieja escuela, lo quiere bien preparado a su joya de cara a lo que será una temporada demandante desde lo físico y el joven de 20 años mostró que está para jugar esta cantidad de minutos sin problemas, a diferencia de una campaña de novato en la que se creaba polémica por la decisión del equipo de limitar su acción en cancha.

Lo hizo rindiendo realmente bien, con todos los movimientos que ya le conocemos: 26 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y pérdidas con 8-13 de campo. No lanzó triples, pero demolió a Miami consiguiendo tiros libres cada vez que atacó el aro: metió 10 de los 11 lanzamientos de penalización que le sacó al Heat.

“Siento que me van a hacer faltas, muchas. Los tiros libres son dinero gratis, los tengo que hacer contar”, afirmó Williamson post partido. En la 2019-2020 había tenido siete partidos con al menos 10 intentos de tiro libre y en solamente uno de ellos había superado el 80% de efectividad. El entrenador Van Gundy también destacó como Williamson estuvo practicando su mecánica de tiros libres con el asistente Fred Vinson.

En el Heat Spoelstra debió armar una formación con Kendrick Nunn y Tyler Herro como media cancha titular, además de Duncan Robinson, Moe Harkless y Bam Adebayo. Herro aportó 17 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes en 28 minutos y Nunn 11 tantos y 5 asistencias en 32 minutos, aunque les costó con los triples (2-7 para Herro, 0-6 para Nunn).

El estreno de Harkless fue deslucido, con 1-4 en triples en 14 minutos (5 puntos), como también el de Avery Bradley (6 puntos y 4 rebotes en 25 minutos con 0-4 en triples). Algo mejor fue la producción del rookie Precious Achiuwa en ataque, encestando 4-5 en tiros de campo para 8 puntos en 20 minutos, aunque en defensa tampoco pudo con Williamson como el resto. Bam Adebayo firmó una planilla de 9 puntos, 8 asistencias y 2 rebotes en sus 19 minutos de acción.

