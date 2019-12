Heat sigue imparable en Miami al superar al Jazz

El equipo de Miami podrá ahora disfrutar de su Nochebuena tras derrotar 107-104 al quinteto de Utah en un partido sumamente disputado de principio a fin.

Al terminar la primera mitad la pizarra reflejaba un marcador de 53-52 favorable a Miami que expresaba perfectamente lo cerrada que estaba la contienda, con un cuarto para cada equipo, reportó ESPN.

Butler anotó nueve, Dragic ocho y el Heat ganó el primero 32-28 al Jazz, que tuvo en Ingles a su mejor hombre con ocho. El parcial fue un carrusel con cuatro empates y tres intercambios en la punto. Al final Miami llegó a estar ganando por ocho, pero se quedó en cuatro.

El equipo de Utah ganó el segundo 24-21, después de estar detrás durante todo el cuarto gracias a ocho puntos de Herro. Al final del parcial el Jazz, con una corrida de 10-2, liderada por Ingles con dos triples, consiguió darle la vuelta al marcador, pero Nunn anotó faltando solo dos segundos y el Heat se marchó a descansar con uno de ventaja.

Miami continuó delante durante los primeros minutos del tercero, pero no lo suficiente pues a la mitad del cuarto el Jazz, aprovechando un colapso ofensivo y apoyándose en Bogdanovic, consiguió rebasarle y terminar delante 81-76 tras ganar el cuarto 29-23.

Herro y Adebayo se robaron el show al inicio del último cuarto y con un rally de 9-2 le dieron la vuelta al marcador, para luego sacar cinco de ventaja, que luego fue de 10 con 6:28’ por jugar.

Adebayo tapó un tiro de Bogdanovic, el entrenador Erik Spoelstra retó la canasta que acercó a Utah a siete, y perdió por primera vez. El Jazz acortó la distancia a cuatro, el Heat la estiró a ocho y en ese estira y encoge llegaron los últimos 10 segundos con Miami arriba por tres.

En ese breve intervalo de tiempo Robinson marcó dos libres, Gobert la clavó tras tomar un rebote ofensivo, Butler puso desde la línea los últimos clavos en el ataúd de Utah, que no consiguió resucitar con otra acción idéntica de Gobert.

De este modo el Heat brindó por Navidad, vestido de Santa, dándole a sus aficionados el mejor de los regalos.

Jimmy Butler como siempre hizo lo necesario para ganar y fue el mejor del Heat con 20 puntos, ocho rebotes, dos asistencias y dos robos.

