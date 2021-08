Después de la firma del veterano Udonis Haslem, el Heat llegó a 14 jugadores en su lista para la temporada 2021-2022 y se quedó apenas por debajo del límite del impuesto de lujo, lo cual hacía pensar estaba completa la plantilla.

Sin embargo, el Heat sorprendió este martes 17 de agosto con la contratación de un joven que no fue escogido en el Draft 2021 de la NBA, que pudiera ocupar el puesto 15 vacante, reportó NBA Maniacs.

El equipo de Miami anunció que firmó al defensa D.J. Stewart y aunque los términos no se han dado a conocer, según reporta Anthony Chiang el contrato es por solo por 10 días, básicamente invitándole al campo de entrenamiento, donde pudiera ganarse este último puesto.

Show us what you got, DJ Stewart 👊 pic.twitter.com/ortB53QtHY

— Heat Nation (@HeatNationCP) August 17, 2021