Heat sudó la gota gorda para vencer a Kings en Miami

Este lunes el equipo de Miami defendía la segunda plaza en la Conferencia Este, a ocho juegos de los Bucks, la cual le permitiría tener la ventaja de campo en las dos primeras rondas de playoffs y aunque con mucho trabajo lo consiguió (30-13) con una gran defensa.

Y es que en un partido no apto para cardíacos, con cuatro parciales muy cerrados, finalmente el Heat en tiempo extra se impuso 118-113 a los Kings (15-28) para empatar espectacularmente en el tiempo reglamentario al combinar dos triples de James Johnson 22 (puntos) y otro de Duncan Robinson, reportó ESPN.

Un espectacular alley-oop de Bam Adebayo (16 y 11 rebotes) a un saque de Goran Dragic (18), con 1.9 segundos para el final,mandó el juego a tiempo extra 105-105 y Kendrick Nunn sentenció llegando a 25 unidades al anotar los cuatro últimos desde la línea de tiros libres.

De este modo, Miami (30-13) ha ganado sus siete juegos en tiempo extra y 19 de sus 20 juegos en la AAA, la mejor marca para un equipo en su casa en la NBA.

The bench came out and did some serious work vs Sacramento!

They outscored the Kings bench 51 – 31 in tonight's OT win. pic.twitter.com/k1tvpOS2bp

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 21, 2020