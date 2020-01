Heat sufrió sorpresiva derrota en su visita a Knicks

El Heat se vino abajo en el último cuarto y cedió 124-121 ante los Knicks, uno de los peores equipos de la NBA.

Por segundo partido consecutivo, el equipo de Miami desperdició la ventaja que tenía en el cuarto final, reportó ESPN.

Arriba en el marcador 106-98 con 6:56 restantes y luego delante por siete puntos con cuatro minutos por jugar, el Heat colapsó en la marca y acumuló otro revés ante conjuntos que juegan por debajo de .500.

👌BUZZER BEATER ALERT👌@IamJJ16 gives Miami a 10-point lead heading into the 4th quarter. Catch the ending of this one right now on @FoxSportsHEAT 📺 pic.twitter.com/zCtXCb9o1P

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 12, 2020