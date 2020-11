Este martes se conoció que un joven floridiano de 21 años hizo historia en el deporte del estado. Ya que se convirtió en la primera persona con síndrome de Down en competir en el extenuante triatlón Ironman Florida este fin de semana. Toda la región lo apoyo y está orgulloso de Chris Nikic.

El exigente triatlón Ironman Florida incluye nadar 3,86 kms, montar bicicleta por 180 kms y una carrera de 42,2 kilómetros en un solo día.

Chris Nikic se inscribió en un nuevo programa de triatlón en las Olimpiadas Especiales de Florida en 2018. Después de una sesión de entrenamiento, aquellos que completaron con éxito un nado de 1 kilómetro en el lago Orlando pudieron firmar sus nombres en una pared. Nikik escribió con entusiasmo “Chris campeón mundial”, relató clickorlando.

Su padre, le comentó sobre los triatlones y luego del Ironman.

“Me di cuenta, ‘¿Por qué no? ¿Por qué no puede hacer un Ironman? ‘”, Dijo Nik. “Así que le di una hoja de papel … y le dije, ‘¿Por qué no escribes tus sueños? Dime lo que quieres de tu vida ‘”.

Su padre dijo que ha sido de gran ayuda para Nikic trabajar hacia metas específicas y las ha repetido diariamente durante los últimos dos años mientras las logra. Ha sido especialmente gratificante demostrar que los médicos y los detractores se equivocan.

Triatlón Ironman Florida: El reto de Nikic

Sin ningún privilegio con respecto a otros competidos, y acompañado de su guia Dan Grieb -con 17 triatlones completos-, Nikic nadó 3,86 km, pedaleó con su bicicleta por 180 km y corrió una maraton de 42,2 kilómetros, en un tiempo de 16 horas, 46 minutos y nueve segundos, narró

Lo que implicó que por solo 14 minutos antes de la hora límite impuesta por la organización del Ironman para que su desempeño pueda ser reconocido oficialmente por los Guinnes World Records.

“Para Chris, la carrera fue mucho más que la línea de meta y la celebración de la victoria. Fue un ejemplo para mostrar a otros niños y familias que han superado obstáculos similares que ningún sueño es demasiado grande o ninguna meta demasiado inalcanzable”, dijo el padre Nik Nikic, quien recibió a su hijo con un abrazo en la meta.

Todos los obstáculos se pueden superar

Chris Nikic ha tenido una vida llena de obstáculos. No obstante, demostró en el Ironman de Florida, que capaz de superarlos.

Cuando tenía cinco meses fue operado al corazón, aprendió a caminar a las 4 años y solo comenzó a comer alimentos sólidos a los 5 años. Cuando tenía 17 años se sometió a cuatro operaciones al oído.

Hace 13 meses decidió correr un triatlón. Sus habilidades para nadar 1.000 metros en aguas abiertas, lagos y la competición Special Olympics lo motivaron a entrenarse para conseguir su objetivo. Paralelamente, Nikic ha dado charlas motivacionales ante 1.000 personas, para demostrarle a los demás que las barreras no existen.

