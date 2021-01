Este miércoles un helicóptero de se estrelló al norte de la ciudad de Nueva York, causando momentos de tensión al condado de Monroe.

En la aeronave de evacuación de unidad médica UHC-60 viajaban tres personas, que perecieron en el acto.

El helicóptero pertenecía a la Compañía C del 1er Batallón, 171er Batallón de Aviación de Apoyo General, según la Guardia Nacional de Nueva York.

Los informes indican que la aeronave se precipitó a tierra a las 6:32 pm, en un campo abierto de Monroe.

Inmediatamente los cuerpos de Bomberos iniciaron las labores de sofocar el incendio, que tomó a varias cuadras de la ciudad.

MCSO has confirmed a military helicopter with what is believed to be 3 souls on board went down in a field on W. Bloomfield Rd. In Mendon at 6:32p.m. W. Bloomfield rd. Btwn Cheese Factory & Boughton Hill Rd. remains closed. Grateful for our 1st responder partners:

— Monroe County Sheriff’s Office (@monroesheriffny) January 21, 2021