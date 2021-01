Un nuevo detalle salió a la luz pública, sobre los hechos violentos que ocurrió en el Capitolio de Washington, donde manifestantes reclamaban fraude en las elecciones presidenciales.

Este domingo se conoció que Julie Jenkins Fancelli, hija del fundador de la cadena de Supermercados Publix habría hecho un importante donativo a los organizadores de la protestas.

Una investigación del Wall Street Journal indica que Julie Jenkins Fancelli donó casi 300 mil dólares para la protesta del 6 de enero en el Capitolio, que conmocionaron a la luz pública.

Además, el informe indica que Jenkis habría dado en otra ocasión $1.000.000, para la campaña de Donald Trump

Luego de lo ocurrido en el Capitolio, la cadena de supermercado Publix, emitió un comunicado, en el que niega cualquier vinculación con los hechos de violencia y con Julie Jenkins.

“La violencia en el Capitolio el 6 de enero fue una tragedia nacional. Las deplorables acciones que ocurrieron ese día no representan los valores, el trabajo ni las opiniones de Publix Super Markets”, indica el comunicado.

I am calling for a nationwide boycott of @Publix because profits from this supermarket chain were used to fund Trump's illegal & seditionist efforts at stealing the election & overthrowing our Constitutional Democracy. Please retweet if you agree. Thank you.

— Richard Signorelli (@richsignorelli) January 30, 2021