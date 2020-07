Hirieron a 2 niños pequeños en un tiroteo en el noroeste de Miami-Dade. El total de personas que resultaron víctimas de los disparos fueron cuatro. El suceso ocurrió en un vecindario de Miami-Dade la noche del sábado.

Redacción MiamiDiario

Un bebé y un niño fueron dos de las cuatro víctimas de un tiroteo ocurrido en el noroeste de Miami-Dade, así lo informó local10.com.

Después de conocer los sucesos la policía está buscando pistas activamente.

El domingo en horas de la mañana todavía había una gran presencia policial cerca de la intersección de Northwest 27th Avenue y 51st Street. Ese fue el lugar exacto de los terribles sucesos.

El violento incidente provocó la reacción inmediata de los principales líderes policiales y educativos del condado de Miami-Dade.

El director de la Policía de Miami-Dade, Alfredo Ramirez III realizó un hilo en Twitter explicando el terrible suceso.

Ramirez escribió: “Acabo de informar de un tiroteo en el norte de Miami-Dade, en el que un bebé y un niño fueron heridos, entre otros. Este tipo de violencia indiscriminada es desmesurada y nosotros, como comunidad, no podemos ser insensibles a ella. (1 de 2) …”

Just informed of a drive-by shooting in northern Miami-Dade, in which a baby & child where shot, among others. This type of indiscriminate violence is unconscionable & we as a community cannot become callous to it. (1 of 2)… — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) July 26, 2020

En otro tuit Ramírez solicitó: “Cualquier persona con información debe llamar @CrimeStopper305 en 305-471-CONSEJOS. @MiamiDadePD contribuirá a aumentar la recompensa en $ 5000 por información que resulte en un arresto o presentación de cargos penales”.

Anyone with information is urged to call @CrimeStopper305 at 305-471-TIPS. @MiamiDadePD will be contributing to increase the reward by $5000 for information that results in an arrest or filing of criminal charges. — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) July 26, 2020

Por su parte, Alberto Carvalho, el superintendente de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, también envió un tuit.

En el mismo colocó, “Con el corazón roto al enterarme de que una vez más, un niño precioso recibió un disparo durante un incidente esta noche. Suplicó a la comunidad … si viste algo, POR FAVOR dilo. No debemos permanecer en silencio cuando la vida de nuestros hijos está en juego. #EnoughisEnough “.

Heartbroken to learn that yet again, a precious child was shot during a drive-by incident tonight. I am with pleading with the community…if you saw something, PLEASE say something. We must not remain silent when the lives of our children are at stake. #EnoughisEnough — Alberto M. Carvalho (@MiamiSup) July 26, 2020

Carvalho también tuiteó que el incidente tuvo lugar durante una fiesta. esa información no ha sido confirmado por los oficiales.

Hay una grabación de la escena del crimen donde se ve a varias personas reunidas.

Se insta a cualquier persona con información sobre el tiroteo a comunicarse con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS.

