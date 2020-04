Hollywood dice adiós a los actores Jay Benedict y Lee Fierro quienes murieron por coronavirus

La pandemia covid-19 ha afectado a distintos sectores, entre ellos el de el entretenimiento. Hollywood lamenta la pérdida del actor Jay Benedict, que fue visto en películas de Aliens a The Dark Knight Rises y Lee Fierro de Tiburón.

Jay Benedict tenía más de 120 créditos de actuación que se ejecutaron desde 1963 hasta 2017. Tenía un proyecto, una película de terror llamada Scarefest, que se encontraba en postproducción en el momento de su muerte. Murió pocos días antes de cumplir 69 años, el 4 de abril.

Jay Benedict es probablemente uno de esos actores cuyo rostro reconocerías incluso si no supieras su nombre. Tuvo papeles en todo tipo de películas y programas de televisión. También hizo trabajo de voz en varios programas animados y videojuegos. Fue visto en pequeños papeles en The Dark Knight Rises.

It is with great sadness that we announce the passing of our dear client Jay Benedict, who this afternoon lost his battle with COVID-19. Our thoughts are with his family ❤️

