Un hombre acuchilló el pasado viernes a 10 pasajeros que iban en un tren de cercanías de Tokio y fue arrestado por la policía después de huir, dijeron los bomberos y la prensa local.

La policía metropolitana de Tokio informó el sábado en la madrugada que aprehendió a un hombre de treinta y tantos años que lesionó con cuchillo a nueve personas en vagones de un tren suburbano. El Departamento de Bomberos de la capital indicó que nueve de los 10 pasajeros lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos, y que el otro pudo irse por su cuenta. Todos los heridos estaban conscientes.

Una mujer de veintitantos años tiene lesiones graves, señaló la televisión pública NHK. Dijo que el sospechoso se deshizo de su cuchillo mientras huía, y posteriormente se entregó en una tienda de abarrotes.

El hombre se llama Yusuke Tsushima y tiene 36 años, señaló NHK. Presuntamente le dijo a la policía que tuvo deseos de matar tras ver mujeres de aspecto feliz, y eligió sus blancos al azar.

La policía se negó a confirmar el reporte de su arresto y los detalles sobre el sospechoso.

Un testigo en una estación cercana donde el tren se detuvo dijo que los pasajeros salieron apresuradamente de los vagones, gritando que había apuñalados y solicitando primeros auxilios. Otro testigo le dijo a NHK que vio a pasajeros manchados de sangre salir del tren, y por el servicio de altavoces se solicitó ayuda de médicos y de pasajeros que llevaran toallas.

Decenas de paramédicos y policías llegaron a la estación, agregó uno de los testigos.

La televisora indicó que el sospechoso ingresó a una tienda de abarrotes y se identificó, diciendo que él era el que aparecía en las noticias y que estaba cansado de escapar. El gerente de la tienda llamó a la policía tras ver manchas de sangre en la camisa del hombre.

El acuchillamiento ocurrió cerca de la estación de Seijogakuen, de acuerdo con el operador ferroviario Odakyu Electric Railway Co, detalló la agencia The Associated Press.

La capital japonesa realiza actualmente los Juegos Olímpicos, que concluyen el domingo.