Un hombre buscado por supuestamente golpear a una mujer embarazada y matar a su cachorro en Hollywood a principios de este mes se entregó a la policía el jueves, dijeron las autoridades.

Tyson Pierre Louis, de 20 años, se entregó en la cárcel principal de la Oficina del Sheriff del condado de Broward para enfrentar cargos que incluyen agresión agravada por golpear a una mujer embarazada y abuso y crueldad animal, dijeron las autoridades. Reseñó NBC.

#Alert @HollywoodFLPD need to find this man, Tyson Pierre Louis, 20. They say he hit his pregnant girlfriend and beat her puppy to death Saturday night at a gas station. If you know where he is call @crimestoppers2 @nbc6 https://t.co/9IWXochZQH pic.twitter.com/NyKegxuKPH

— Marissa Bagg (@MarissaNBC6) April 14, 2021