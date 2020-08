Un hombre asegura ser un viajero del tiempo haber estado en el año 6000. Para confirmar su historia ha mostrado una curiosa fotografía. Varios medios de comunicación se han hecho de esta increíble historia, según difundió lasprovincias

A través de un video. el hombre, cuyo rostro y voz han sido distorsionadas por ApexTV a través de Youtube, explica que formó parte de un programa secreto que le permitió viajar al futuro. Para demostrarlo, durante la entrevista el presunto “viajero” muestra una fotografía que asegura que él mismo tomó de una gran ciudad cuando visitó el año 6000. Sostiene que la instantánea está borrosa debido al viaje en el tiempo -argumenta que la distorsión ocurre con frecuencia en este tipo de viajes-, y que no puede revelar de qué ciudad se trata porque “esto influiría demasiado en el futuro”.

Vale destacar que el hombre da varias pistas sobre el futuro que nos espera y que él asegura ya haber visto. En primer lugar, sostiene que la raza humana está gobernada por una inteligencia artificial a la que denomina “ellos”. Añade que “ellos” no quieren que se desvele el futuro de la Tierra, y que por eso solicitó que su voz y rostro fueran distorsionados en el vídeo con el objetivo de permanecer en el anonimato. “Sé que muchos de ustedes no van a creer lo que digo, pero no los culpo: si yo escuchara a alguien decir lo que voy a decir, tampoco lo creería”, insiste.

Asegura que en el futuro del que ha venido se han encontrado curas para múltiples enfermedades. Entre ellas la cura contra el cáncer, que sostiene que se encontró en “la década del 2000, es lo único que puedo decir por ahora”.

A propósito de la reciente película ‘Una vida a lo grande’, dirigida por Alexander Payne y protagonizada por Matt Damon, indica que en el futuro la gente podrá hacerse pequeña por lo que la comida o el espacio no supondrán un problema.

También afirma que en un futuro cercano los viajes en el tiempo no solo serán posibles sino que llegarán a ser accesibles para todo el mundo. No habrá que esperar mucho para averiguar si todo lo que dice es cierto, pues el supuesto “viajero del tiempo” afirma que estos viajes serán conocidos por todos en tan solo diez años, en 2028, y que cualquiera con dinero suficiente podrá hacer uno de ellos.

Lo cierto es que el vídeo se ha hecho viral (ya acumula más de tres millones de reproducciones en la plataforma de vídeos) y está dando mucho de qué hablar en redes sociales. El material audiovisual dura aproximadamente 13 minutos.

