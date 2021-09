Este miércoles en la mañana la policía de Miami emitió una orden de búsqueda de un hombre que desapareció el martes, en una concurrida calle de la ciudad.

Omar Brockington de 39 años de edad, fue visto por última vez el martes en la tarde en el área de 1128 NW Seventh Ave. en Overtown.

La policía de Miami indicó que los familiares les informaron, que Brockington sufre de trastornos de bipolaridad y esquizofrenia.

Cuando fue visto por última vez el hombre llevaba una camisa negra, pantalones negro y zapatos bicolor negros y rojos.

HAVE YOU SEEN THIS MAN? Miami police are searching for a 39-year-old man who they said has been missing since Tuesday. https://t.co/nURGnfVjGW

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2021