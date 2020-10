Un huracán deja escombros a su paso que se convierten en problemas capaces de permanecer por largo tiempo mientras son removidos.

Por redacción MiamiDiario

Pero, algunas personas convierten su drama en historias en positivo, reportó Infobae.

Así fue que John Rebolledo tomó los escombros de su cerca derribada por el huracán Sally y construyó un barco pirata.

Hoy la atracción del frente de la casa de John Rebolledo es su barco pirata. Además de su cerca derribada recogió otros escombros a lo largo de la franja noroccidental de Florida.

Luego, los transformó en un tesoro trabajando durante un mes hasta obtener un barco pirata de tamaño real.

¿Cómo es el barco pirata que surgió del drama?

La embarcación construida mide 5 metros (17 pies) de eslora y 3 metros (10 pies) de altura. Está en la entrada del garaje de John, decorado con un cofre del tesoro color rojo, dos esqueletos y un esquife. Estos días de Halloween es la atracción que invita a todos los que pasan alrededor a pararse por una foto.

Para hacer más vívida la experiencia el dueño se viste del famoso pirata Jack Sparrow, con quien los niños de la zona se divierten.

Rebolledo construyó la embarcación utilizando principalmente la madera de cercados que fueron derribados alrededor de su casa. Le llevó un tiempo escoger las mejores piezas, pues mientras más desgastadas estuvieran, mejor.

Historia que se convirtió en un estímulo

El barco le ha levantado el ánimo a todo el barrio. Lo que permite entrever lo importante de asumir las dificultades de la vida como una oportunidad.

Rebolledo contó que originalmente planeaba construir un barco mucho más pequeño, incluso que pudiera caber en la parte trasera del auto. Sin embargo, a medida que trabajaba en su creación creía en el tamaño.

El barco pirata de la zona no solo entretiene a los tres hijos del pirata, sino al resto del vecindario.

“Todo el mundo ha tenido un año difícil y los niños podrían no estar tan animados estos días porque no están interactuando tanto”, le dijo Rebolledo al Pensacola News Journal. “Así, no sé si Halloween va a ser igual, pero está esto, y si puede generar algunas sonrisas y puede distraernos un poco del drama de este año, tal vez eso es algo bueno”.

También puedes leer: