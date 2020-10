Un hombre del sur de la Florida se pronunció luego de recibir un correo electrónico amenazador que indica a la gente que vote por el presidente Donald Trump en las elecciones de este año o enfrentará las consecuencias.

Mark, quien habló bajo condición de anonimato, dijo que recibió el correo electrónico amenazador el martes.

“A las 3:14 pm, recibí un correo electrónico que incluía mi nombre y apellido y una dirección anterior, y decía ‘Estamos en posesión de toda su información’”, dijo Mark. “Es una amenaza. Votarás por Trump el día de las elecciones o te perseguiremos. Me tomaría esto en serio si fuera usted ‘, e incluye una antigua dirección mía y dice’ Buena suerte ‘”.

Here’s a section of an email received by a @wsvn 7News viewer- complete with his old address. Story tonight after the game. pic.twitter.com/C1nfWW6cKH

