Unas noches atrás, un hombre decidido del condado de Lee plantó un árbol de banana en medio de una calle en un bache de Fort Myers como forma de protesta.

Todo sucedió en Honda Drive en el sur de Fort Myers, en una zona industrial cerca de la US 41, cuando conduces por ella, es obvio que los baches son un problema, por lo que este hombre decidió plantar un árbol de banana.

“Me encanta, creo que es muy gracioso. Deberíamos tener más de estos ”, dijo Scott Shein, de SWFL RV Sales and Rentals.

A TREE IN THE ROAD: People found an unusual road block when they got to work. A banana tree planted in the middle of the road in a pothole in Fort Myers. The reason? To send a message that the road needs to be fixed. @winknews pic.twitter.com/Q0Gl6nSDLV

— Zach Oliveri (@Zach_Oliveri) September 4, 2021