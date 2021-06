Camilo Gutiérrez, un hombre del sur de Florida, Miami, dijo que fue víctima de un crimen de odio cuando, afirma, un vecino que le había lanzado insultos de homofobia y luego se volvió físicamente violento y le dejó algunas cicatrices.

“Se me acercó de la nada y simplemente me estrangula, me levanta del suelo”, dijo. Según cuenta WSVN.

El final del encuentro violento por homofobia en Miami fue capturado en un video de teléfono celular y finalmente terminó con Jonathan Watts, de 40 años, arrestado por agresión.

“Apunta a mí por ser gay”, dijo Gutiérrez. “Esa es la razón”, dijo Gutiérrez, quien también dijo que tenía días recibiendo insultos por parte de Watts, pero el sábado las cosas se volvieron violentas.

“Creo honestamente que es una locura que estemos en 2021 y que cosas como esta sigan sucediendo”, dijo.

Y ahora espera que el vecino sea desalojado después de su arresto. Sin embargo, solo ha sido acusado de delito menor de agresión, pero la policía dijo que todavía están investigando un caso abierto de delitos de odio.