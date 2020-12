Un hombre que paseaba por una playa de Florida Central el día antes del Día de Acción de Gracias se encontró con 67 libras de cocaína valoradas en más de 1 millón de dólares, según la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza tomó posesión del contrabando, según un comunicado de la agencia en Twitter. Los agentes estiman que el valor en la calle de las drogas supera los 1,2 millones de dólares.

On Wednesday, a Good Samaritan discovered 28 packages of cocaine washed up along Satellite Beach FL & notified local authorities. #BorderPatrol Agents responded & took custody of 67 lbs. of cocaine, valued at over 1.2 million dollars.#drugseizure #bordersecurity #florida pic.twitter.com/EHHwPNkqq9

